Das Motiv des Täters steht noch nicht endgültig fest. Allerdings erklärte der Leiter der Magdeburger Staatsanwaltschaft, Horst Walter Nopens, bereits am Nachmittag nach der Tat, "Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen" könne der Auslöser der Tat gewesen sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte am 21. Dezember bei einem Besuch in Magdeburg, sie könne nur gesichert sagen, "dass der Täter offensichtlich islamophob war".

Die Untersuchungen dauern noch an, aber schon zwei Tage nach der Tat kritisierte der Experte Christian Schneider die Absicherung des Weihnachtsmarktes im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT. Er sagte, der Zufahrtsschutz für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg habe nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprochen: "Die Regelung sieht so aus, dass alle offenen Stellen, also alle möglichen Angriffsrouten, so geschützt werden müssen, dass eine unautorisierte Einfahrt gar nicht möglich ist."