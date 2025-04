Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris erklärte, für die Brücke seien mindestens zehn Millionen Euro nötig. Sollten alle maroden Brücken ertüchtigt werden, würden zwischen 100 Millionen und 150 Millionen Euro gebraucht – je nachdem, wann am Ende wirklich gebaut werde.

Für Autofahrer empfiehlt die Stadtverwaltung für den Durchgangsverkehr eine großräumige Umleitung über die Autobahn 14. Die letzte Ausfahrt vom Magdeburger Ring in der nördlichen Fahrtrichtung ist die Abfahrt Zentrum/ ZOB, in der Gegenrichtung der Anschluss an die Bundesstraße 1/ Albert-Vater-Straße.