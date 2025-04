Bei einem Stopp dreier Busse und mehrerer Autos mit Fußball-Fans des 1. FC Magdeburg sollen Fans offenbar Gegenstände aus einer Tankstelle gestohlen haben – unter anderem E-Zigaretten. Wie die Polizei in Mittelfranken am Sonntag mitteilte, war es Samstagabend am Autohof Schnaittach nahe Nürnberg deshalb zu einem Großeinsatz gekommen.