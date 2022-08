Die Menschen in Magdeburg müssen sich am Freitag auf ein hohes Verkehrsaufkommen einstellen. Darauf hat die Bundespolizei verwiesen. Anlass sei das Heimspiel von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 am Freitag um 18:30 Uhr. Mit viel Verkehr sei vor allem am Magdeburger Hauptbahnhof zu rechnen. Die meisten Fans seien im Zeitraum von 14:30 bis 17:00 Uhr sowie nach dem Spiel von 20:30 Uhr bis Mitternacht unterwegs.