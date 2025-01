Silvia ist Magdeburgerin durch und durch, schon immer FCM-Fan. Ihr erstes Spiel – live im Stadion – erlebt sie in der Saison 72/73. Die Flutlichter von damals sind als Erinnerung noch hell erleuchtet in ihrem Kopf. 1979 lernt sie Reiner aus Gera kennen. Der ist zwar generell Fußball-Fan, aber damals nicht "fußball-konfessionell", also ein einen konkreten Verein, gebunden. Doch Silvia steckt ihn mit dem FCM-Fieber an, so besucht er 1980 sein erstes FCM-Spiel: auswärts, in Jena.

Bildrechte: MDR/Sabrina Bramowski