Der 1. FC Magdeburg versuche nach Nebels Angaben seit längerem, seine Fans für das Thema zu sensibilisieren. Dazu habe es bereits mehrere Veranstaltungen gegeben. Zudem arbeite der Verein daran, dass legale Flächen für Graffiti genutzt würden. Unter anderem habe der FCM im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Oli-Kino in Magdeburg und Fans eine Hausfassade gestaltet.

Die Fußball-Aufkleber und Graffiti sorgen derzeit für großen Unmut in der Bevölkerung. Besonders in Köthen, wo es nach MDR-Informationen offenbar einen Wettstreit der rivalisierenden Fangruppen des 1. FC Magdeburg und des Halleschen FC um die besten Plätze gibt. Unter anderem wurde eine Kirchentür in Köthen beschmiert.