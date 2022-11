Computerbetrug Im Schrank versteckt: International gesuchter Betrüger in Magdeburg gefasst

Weil die Polizei ihn aufgespürt hatte, verteckte sich ein international gesuchter Betrüger in einem Schrank in einer Wohnung in Magdeburg. Gebracht hat es ihm nichts. Nun muss er für mehrere Jahre ins Gefängnis.