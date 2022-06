Bei einer Drogenrazzia sind in Sachsen-Anhalt vier Verdächtige festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wird den Männern im Alter von 20, 22, 27 und 34 Jahren gewerbsmäßiger Handel mit illegalen Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen. Der 27-Jährige kam nach der Entscheidung eines Haftrichters in ein Gefängnis. Die anderen drei wurden gegen Auflagen wieder freigelassen.