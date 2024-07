Neben dem Hauptversorgungsgebiet der MDCC in Magdeburg gebe es auch in anderen Orten vereinzelt Probleme, beispielsweise in Schönebeck und Stendal. Den Angaben zufolge können betroffene Kunden mit ihren Telefonen auch nicht den Notruf erreichen. Der Grund für die Probleme sei noch nicht bekannt. Man arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.