Bildrechte: imago images/photothek

Störung aufgehoben Magdeburg: Festnetz funktioniert wieder

Hauptinhalt

19. Juli 2024, 01:15 Uhr

In Magdeburg gibt es keine Probleme mit dem Telefonieren über Festnetz mehr. Am Donnerstag waren rund 40.000 Kunden von einer Störung betroffen. Auch der Notruf war zwischenzeitlich nicht erreichbar. Der Grund waren laut Magdeburg City Com GmbH technische Probleme.