Festwoche Wernigerode feiert 900. Geburtstag

Seit mindestens 900 Jahren gibt es die Stadt Wernigerode. Die feiert den runden Geburtstag mit einer Festwoche. Vom 17. bis 24. Oktober finden an verschiedenen Orten kleinere, dezentrale Veranstaltungen statt. Die richten sich auch an die Stadtbevölkerung.

Kopie der Urkunde, in der Wernigerode erstmals erwähnt wird. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

In der Schlosskirche wird anlässlich der Feierlichkeiten ein historisches Dokument ausgestellt. Zu sehen ist eine Bischofsurkunde, in der die Stadt Wernigerode am 18. Oktober 1121 erstmals erwähnt wird.



"In der Urkunde wird klar, dass es 1121 einen Grafen zu Wernigerode gegeben hat", erklärt Katrin Dziekan vom Schloss Wernigerode. Das beweise, dass es damals eine Grafschaft und eine Stadt Wernigerode gegeben hat.



Somit wird Wernigerode am 18. Oktober 2021 offiziell 900 Jahre alt. Nur ein Buchstabe ist in der Zeit verloren gegangen: Im 12. Jahrhundert schrieb sich der Ortsname noch mit Doppel-G.