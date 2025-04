In Magdeburg ist die Feuerwehr am Montagabend zu einem Brand in der Tiefgarage eines Einkaufscenters ausgerückt. Dabei handelt es sich um das "City Carré" im Stadtzentrum. Wie ein Sprecher der Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war zuvor ein Kleintransporter in Brand geraten. Die Fahrerin wurde demnach vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Sie habe Rauchgase eingeatmet.