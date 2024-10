Im Süden von Magdeburg hat es am Dienstagabend in einem Wohnhaus gebrannt. Wie ein Sprecher der Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war das Feuer zunächst unter einem Carport im Stadtteil Beyendorf-Sohlen ausgebrochen. Die Flammen seien dann auf ein Doppelhaus übergegriffen. Wie es am Mittwochmorgen hieß, ist noch eine Brandwache vor Ort.