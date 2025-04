In Magdeburg ist die Feuerwehr zu einem Löscheinsatz ausgerückt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagnachmittag mitteilte, brennt es aktuell in der Innenstadt nahe des Hasselbachplatzes. In der Hegelstraße steht der Dachstuhl eines mehrstöckigen Wohnhauses in Flammen. Das Feuer war den Angaben zufolge in einer Wohnung ausgebrochen. Sie sei zum Zeitpunkt des Ausbruchs leer gewesen. Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert