Bei einem Feuer im Zentrum von Magdeburg ist am Dienstag hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird die Schadenssumme nach einem Dachstuhlbrand in der Hegelstraße nahe des Hasselbachplatzes auf 500.000 bis 800.000 Euro geschätzt. Das Feuer ist seit dem späten Nachmittag gelöscht.

Es war den Angaben zufolge gegen 14:30 Uhr in einer Wohnung eines mehrstöckigen Hauses ausgebrochen. Die Wohnung sei leer gewesen. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Insgesamt sind in dem Gebäude 27 Personen gemeldet, teilte die Stadt Magdeburg mit.

Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten am Abend nach Rücksprache mit der Feuerwehr persönliche Gegenstände sowie zwei Katzen und zwei Degus in Sicherheit bringen können. Ein Betreuungsangebot der Stadt sei nicht notwendig gewesen, da alle Betroffenen privat unterkommen konnten.

Man habe deshalb von beiden Seiten mit jeweils einer Drehleiter das Feuer bekämpfen müssen. Ohnehin seien Einsätze in Altbauten am Hasselbachplatz immer mit Schwierigkeiten verbunden, erklärte er. Insgesamt sind 32 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen, so die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.