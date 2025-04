Den Wohnungsbrand in der Magdeburger Innenstadt am Dienstag hat die Wohnungsinhaberin möglicherweise selbst verschuldet. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag MDR SACHSEN-ANHALT.

Viele Bewohner sind wieder zurück

Demnach sind die Ermittlungen zur Brandursache weitgehend abgeschlossen. Brandstiftung könne ausgeschlossen werden, auch ein technischer Defekt sei eher unwahrscheinlich. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Inzwischen sind den Polizeiangaben zufolge die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Einige müssten aber noch immer bei Bekannten oder im Hotel unterkommen, weil ihre Wohnungen durch Löschwasser beschädigt seien. Am Freitag hätten Dachdecker das ebenfalls stark beschädigte Dach repariert.

Schaden von bis zu 800.000 Euro

Der Brand war am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Hegelstraße ausgebrochen. Die Flammen hatten auf den Dachstuhl übergegriffen. Der Schaden wird auf bis zu 800.000 Euro geschätzt. Das Feuer war am späten Nachmittag gelöscht worden. Bildrechte: MDR/Lukas Mauri

Insgesamt sind in dem Gebäude 27 Personen gemeldet, teilte die Stadt Magdeburg mit. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr mit zwei Drehleitern im Einsatz

Einsatzleiter Marc Steidel hatte MDR SACHSEN-ANHALT vor Ort gesagt, zwei Löschzüge seien zur Einsatzstelle ausgerückt. Steidel zufolge war der Einsatz schwierig, weil das Haus über Eck gebaut ist. Bildrechte: MDR

Man habe deshalb von beiden Seiten mit jeweils einer Drehleiter das Feuer bekämpfen müssen. Ohnehin seien Einsätze in Altbauten am Hasselbachplatz immer mit Schwierigkeiten verbunden, erklärte er. Insgesamt seien 32 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen, so die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.

