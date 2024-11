Die Feuerwehr ist in Magdeburg am Donnerstag zu einem Einsatz an der Hyparschale ausgerückt. Wie ein Sprecher der Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hatte am frühen Morgen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Insgesamt waren vier Wagen der Feuerwehr vor Ort, sie rückten nach kurzer Zeit wieder ab. Warum es zu dem Fehlalarm gekommen ist, ist noch unklar.