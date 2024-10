Im Landtag in Magdeburg diskutieren die Politikerinnen und Politiker in dieser Woche über verschiedene Themen. Am Mittwoch ging es beispielsweise um den Haushalt und die Grundsteuer. Am Donnerstag stehen unter anderem die Themen "35 Jahre friedliche Revolution" und die "Sicherstellung der Qualität in der Kindertagesbetreuung" auf der Agenda. Am Freitag steht das umstrittene Schulgesetz im Fokus, genau wie der Einstellungsstopp beim Schulpersonal, der Aktionsplan Waldrettung und das Bauhaus in Dessau.