Feuerwehreinsatz 62 Menschen aus brennendem Hochhaus in Magdeburg gerettet

Hauptinhalt

In Magdeburgs Norden ist in der Nacht zum Sonntag eine Wohnung in einem Hochhaus in Brand geraten. Mehr als 60 Anwohnerinnen und Anwohner mussten das Gebäude verlassen. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Brandursache ist noch nicht klar.