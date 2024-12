In Magdeburg hatte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) die Menschen in der Stadt gebeten, an Silvester auf Feuerwerk zu verzichten. Sie verwies auf das Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt sowie auf die von Feuerwerk ausgehende Gefahr. "Unfälle mit verletzten Personen wären eine zusätzliche Belastung für die Krankenhäuser", so Borris.