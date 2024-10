Ein Fokus der Filmkunsttage liegt auf Produktionen aus Sachsen-Anhalt.

Der in Magdeburg aufgewachsene Schauspieler Christian Friedel wird geehrt.

Kinos in ganz Sachsen-Anhalt zeigen Filme aus dem Festivalprogramm.

In Magdeburg werden am Dienstag die Filmkunsttage Sachsen-Anhalt eröffnet. Wie die Veranstalter mitteilten, liegt der Schwerpunkt des sechstägigen Festivals in diesem Jahr auf österreichischen Filmen. Zum Auftakt werde das Historiendrama "Des Teufels Bad" gezeigt, das von einer jungen Bäuerin im Österreich des 18. Jahrhunderts erzähle. Der Film von Veronika Franz und Severin Fiala wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem auf der diesjährigen Berlinale. Bildrechte: picture alliance / Everett Collection | ©AMC/courtesy Everett Collection

Filme über die DDR und aus Sachsen-Anhalt

Die Filmkunsttage finden bis zum 27. Oktober im Magdeburger Studiokino statt. Neben Beiträgen des Gastlands Österreich dürfen sich Fans des Programmkinos auch auf Filme aus Mitteldeutschland freuen. In der Reihe "Filmland Sachsen-Anhalt" werden laut Programm der animierte Dokumentarfilm "Hotel Astoria" und der Kurzthriller "Es gibt keine Angst" gezeigt, die sich beide mit der Geschichte der DDR beschäftigen. In Gedenken an den Halleschen Filmproduzenten Thomas Jeschner stehe der Film "Der Mann, der nie im All war" auf dem Programm.

Bildrechte: Rotzfrech Cinema/Tom Lemke

Preis für Schauspieler Christian Friedel

Während der Festivaltage werden in zwei Wettbewerben die besten Lang- sowie Kurzfilme geehrt. Außerdem werden den Angaben nach Filmschaffende für ihre herausragenden künstlerischen Leistungen, die besondere Arbeit in einem Film-Department oder für die erste große Kino-Hauptrolle gewürdigt. In diesem Jahr gehen Ehrungen etwa an die Filmemacherin Ginan Seidl und die Schauspielerin Safinaz Sattar.

Bildrechte: MDR TWEENS