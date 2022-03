Corona und Haustierboom App der Uni Magdeburg soll gegen überfüllte Tierheime helfen

Die Corona-Pandemie mit Homeoffice, Kurzarbeit und Lockdowns hat so manchen in Sachsen-Anhalt einsam werden lassen. Die Lösung dagegen scheinen oft Haustiere zu sein. Doch die damit verbundene Arbeit wird oftmals unterschätzt. Die Folge: Die Tiere landen in Tierheimen, die sich mehr und mehr füllen. Eine App aus Magdeburg will dieses Problem lösen und Haustiere schneller und präziser vermitteln.