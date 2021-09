In Magdeburg soll am Dienstag um 18 Uhr eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Das teilte eine Sprecherin des Polizeireviers MDR SACHSEN-ANHALT mit. Der Blindgänger war demnach am Dienstag bei Bauarbeiten im Stadtteil Rothensee, Bereich Stegelitzer Straße, gefunden worden.