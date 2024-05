Nach dem Angriff auf eine Frau am Montag in Magdeburg hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gebildet. Das sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch. In der Ermittlungsgruppe sind den Angaben zufolge unter anderem Kriminalbeamte, die sich ausschließlich mit der Suche nach dem mutmaßlichen Täter beschäftigen.