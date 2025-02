Polizei sucht Zeugen E-Roller-Fahrerin stirbt bei Unfall in Magdeburg

Hauptinhalt

25. Februar 2025, 11:41 Uhr

Am Dienstagmorgen ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg gestorben. Sie war mit einem E-Roller auf der Pettenkoferbrücke in Magdeburg unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte sie auf die Straße und wurde von einem Lkw überfahren. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang und sucht Zeugen des Unfalls.