Auch in Halle hat Fridays for Future geringeren Zulauf als noch 2019. Das sagte der Sprecher von Fridays for Future Halle, Ole Horn, MDR SACHSEN-ANHALT. In der Corona-Pandemie hätten die wöchentlichen Demonstrationen pausiert und fänden seitdem nicht mehr regelmäßig freitags statt. Stattdessen gäbe es ausgewählte größere Aktionen beispielsweise zum bundesweiten Klimastreik. Bei diesen größeren Demonstrationen bewege sich die Teilnehmendenzahl seit dem Neustart nach der Pandemie aber relativ konstant zwischen 1.000 und 2.000. Auch das Organisationsteam hinter Fridays for Future Halle bestehe seitdem konstant aus 10 bis 15 Engagierten, die regelmäßig zu den wöchentlichen Treffen erschienen, so Horn. Er selbst ist seit 2019 mit dabei.



Horn stellt bei vielen, die Fridays for Future unterstützen oder unterstützt haben, eine hohe Frustration fest: "Die Leute demonstrieren seit sechs Jahren, aber der Ernst der Lage ist bei der Politik immer noch nicht angekommen." Bei den Menschen entstehe das Gefühl, das es nichts bringe, wenn sie demonstrierten. "Katastrophal" findet Horn es, wenn Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen verlören, dass die Politik sich ihrer Themen annehme. Der Sprecher von Fridays for Future Halle sieht außerdem eine "Krisenhäufung" als eine weitere mögliche Ursache für die geringeren Teilnehmendenzahlen bei Fridays for Future. Umfragen hätten gezeigt, dass das Thema Klimaschutz den Menschen nicht weniger wichtig sei.