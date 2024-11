Bildrechte: MDR/Fabienne von der Eltz

Totensonntag Azubis pflegen Gräber: "Es ist wichtig für die Angehörigen"

23. November 2024, 11:19 Uhr

Am Sonntag ist Totensonntag. Zu diesem Gedenktag zieht es viele Angehörige auf den Friedhof. Kurz vorher pflegen sie noch mal die Grabstellen. Oder beauftragen eine Firma damit. Die Friedhofsgärtnerei Boese in Magdeburg hat in diesen Tagen also viel zu tun. Und für die einzigen beiden Auszubildenden in diesem Bereich ist es der erste Winter, für den sie Gräber vorbereiten.