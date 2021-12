Vor 31 Jahren kam die Leichtathletik-Trainerin aus Tatarstan, das im östlichen Teil der russischen Föderation liegt, nach Deutschland. Hier machte sie sich selbstständig und führt nun seit 25 Jahren ihren eigenen Salon. Nachdem Sohn Paul aus dem Haus war, machte sie sich Gedanken: "Ich wollte tatsächlich etwas abgeben von dem, was mir auch in den vielen Jahren in Deutschland gegeben wurde. Ich habe gelernt, wenn du dich den Menschen hier öffnest, dann geben sie dir auch etwas zurück." Und so ist das Projekt für die Brunnen mit der Unterstützung der Kundinnen und Kunden und auch vieler Sponsoren gewachsen.