Warum Klinikum Magdeburg und Uniklinikum über eine Fusion reden Städtisches Klinikum und Uniklinikum kooperieren teilweise schon, sind aber derzeit noch in einem Konkurrenzverhältnis um Patienten und Personal. Beide Krankenhäuser sind sogenannte Maximalversorger, bieten also ein umfassendes Angebot medizinischer Versorgung an. Mindestens Sieben Klinikbereiche gelten als besonders konkurrenzbelastet. Langfristig sehen Gutachter keine Überlebenschance für beide Häuser in der jetzigen Form.