Demo auf dem Domplatz Gastronomen fordern Taten und mehr Austausch von der Politik

Beim heutigen Treffen auf dem Domplatz in Magdeburg waren führende Politiker der Parteien vor Ort. Katja Pähle (SPD) meint, dass man in Sachsen-Anhalt und in Deutschland mit dem Testen weiter vorankommen muss. "Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich einen zertifizierten Test geben zu lassen, mit dem er dann Zugang zu Einrichtungen bekommt", mein Pähle. Erst wenn dies gesichert ist, sei es möglich, weiter an Öffnungen in der Gastronomie zu gehen. Dabei liege die Verantwortung aus ihrer Sicht auch beim Bund, der sicherstellen müsste, das Sachsen-Anhalt genügend Tests geliefert bekommt.