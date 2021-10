Jahrelang haben sich die Magdeburger über die verfallene Freifläche mitten in der Stadt geärgert. Nun wird sie endlich bebaut. Mit dem Luisen-Carré entsteht ein Komplex in zentraler Lage – modern mit Wohnungen, Büroflächen und Gewerbe. Stein des Anstoßes nun: Ein Drittel der Fassade ist schwarz angestrichen.

Kein Problem, sagt Thomas Fischbeck von der federführenden Wohnungsgenossenschaft (MWG) – ganz im Gegenteil: "Wenn die Sonne hoch steht, trifft sie auf die weiße Fläche und wenn sie etwas tiefer steht, auf die schwarze. Wir nutzen diese Wärme und strahlen sie auch in das Objekt hinein. Im Sommer soll eine Reflexion stattfinden und im Winter nimmt es diese Wärme auf." Weiß reflektiert, schwarz absorbiert, nimmt also viel Sonnenstrahlung auf. Über die Fassadenfarbe kann das tatsächlich reguliert werden. Die Wissenschaft nennt es den Albedo-Effekt.

Investoren sind also daran interessiert, solche Schäden zu vermeiden. Doch es gibt noch weitaus mehr, was sie tun können – vielmehr könnten – um den Wärmehaushalt zu regulieren und so auch zum Klimaschutz beizutragen. Dächer und Fassaden begrünen etwa, doch das kostet zusätzliches Geld. Abschreckend für einige Bauherren - und das Magdeburger Stadtplanungsamt dürfe noch nicht überall regulierend eingreifen, erklärt Elke Schäferhenrich, denn das Gebäude würde nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches genehmigt. Dort dürften sie keinen Einfluss auf die Gestaltung nehmen. Schäferhenrich. fügt hinzu:"Natürlich gibt es Beratungen mit den Bauherren. Letztlich liegt die Entscheidung aber beim Bauherren selbst. Derzeit gibt es erst mal ein Konzept dazu, zur Fassaden- und Dachbegrünung, was in den Stadtrat geht und dort beschlossen werden soll."