Das Problem ist in Magdeburg nicht neu. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bezüglich der Personalsituation verwies ein Stadtsprecher auf eine Stellungnahme der Stadt aus dem vergangenen November. Demnach arbeiten in dem zuständigen Bereich des Standesamts noch drei Beamte. Zwei Standesbeamte würden zudem in diesem Jahr in Ruhestand gehen. Die Stadt hatte im Herbst von einem "schwer zu füllenden Personaldefizit" gesprochen.