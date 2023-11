Bildrechte: dpa

Volkstrauertag Gedenkstunde für Opfer von Gewalt und Krieg

19. November 2023, 14:45 Uhr

Am Volkstrauertag wird in ganz Deutschland an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften erinnert. Im Landtag in Magdeburg wurde am Sonntag eine Gedenkstunde abgehalten. Anschließend wurden auf dem Westfriedhof Kränze an Kriegsgräbern niedergelegt.