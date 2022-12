Geiselnahme in der JVA Burg Halle-Attentäter nimmt Gefängnis-Bedienstete als Geiseln

Im Gefängnis in Burg ist am Montagabend eine Geiselnahme beendet worden. Das teilte das Justizministerium am frühen Dienstagmorgen mit. Bei dem Geiselnehmer handelt es sich um den rechtsextremen Halle-Attentäter, der wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. Das Justizministerium bestätigte entsprechende Angaben aus Sicherheitskreisen.