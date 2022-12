Geiselnahme in der JVA Burg Halle-Attentäter nimmt Gefängnis-Bedienstete als Geiseln

Seit Juni 2020 ist der Attentäter im Gefängnis in Burg inhaftiert. Zuvor war er in der JVA "Roter Ochse" in Halle untergebracht. Dort hatte er Ende Mai 2020 einen Fluchtversuch gestartet. Vom Freistundenhof, auf dem er sich befand, war er über einen knapp dreieinhalb Meter hohen Zaun geklettert und in den Innenbereich der Anstalt gelangt, wo er sich etwa fünf Minuten unbeaufsichtigt bewegen konnte.