Den Rechtsausschuss dürfte weiterhin die Frage beschäftigen, wie nun weiter mit dem Halle-Attentäter verfahren wird. Aus dem Justizministerium hieß es am Dienstag, dass der Gefangene womöglich zeitweise in ein anderes Gefängnis verlegt werden soll.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zur Geiselnahme des Halle-Attentäters übernommen. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Nach der Geiselnahme in der JVA Burg nimmt auch die rechtliche Aufarbeitung des Vorfalls Fahrt auf. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg zog am Mittwoch die Ermittlungen an sich. Das hänge auch mit der Bedeutung des Falles zusammen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Stendal die Federführung in dem Fall.