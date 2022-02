Die Inhaberin eines Friseursalons in Biederitz im Kreis Jerichower Land erhält keine Erstattung für rund 9.000 Euro Unternehmerlohn, die ihr in der Corona-Pandemie entgangen sind. Das Landgericht Magdeburg hat eine entsprechende Klage abgewiesen.

Wie Gerichtssprecher Christian Löffler mitteilte, hat die Friseurmeisterin ihren Salon im Frühjahr 2020 sowie im Winter 2020/2021 pandemiebedingt schließen müssen. In dieser Zeit habe sie 44.000 Euro Überbrückungsgeld für Miete und andere Sachkosten erhalten. Ihre Mitarbeiterinnen hätten über die Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld bezogen. Die Meisterin selber habe jedoch kein Einkommen gehabt. Daher hatte sie geklagt, dass das Land ihr den entgangenen Unternehmerlohn erstatten solle.

Die Friseurin muss nun die Kosten für den Prozess übernehmen. Sie kann gegen die Entscheidung des Landgerichts Berufung am Oberlandesgericht Naumburg einlegen. Neben der Klage gegen das Land hatte sie im vergangenen Jahr Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Sie sah das Infektionsschutzgesetz als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar an, solange es keine finanzielle Entschädigung für die Folgen von Betriebsschließungen gebe.