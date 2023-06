Geschichten aus Sachsen-Anhalt Vor 90 Jahren: Start der Magdeburger Pilotenrakete

Ob in Filmen, Groschenromanen oder Comic-Heften – nach dem Ende des ersten Weltkriegs tummeln sich überall verrückte Ideen um Fluggeräte und Außerirdische. In Berlin haben sich kluge Köpfe zu einem Verein für Raumschifffahrt zusammenschlossen. Geldmangel zwingt sie zur Sponsorensuche und in Magdeburg werden sie fündig. Bevor aber am 29.Juni 1933 die Magdeburger Pilotenrakete startet, mischen ein Regisseur, ein Kaufmann und die Nazis mit.