Wichtige Verkehrsader Gesperrte Brücke am Petriförder in Magdeburg wird abgerissen – Schleinufer ab Donnerstag dicht

14. Mai 2025, 18:08 Uhr

In Magdeburg wird in den nächsten Tagen die gesperrte Fußgängerbrücke am Petriförder abgerissen. Deswegen ist ab Donnerstagabend das Schleinufer an der Stelle dicht. Es droht noch mehr Stau. Spätestens zum nächsten Heimspiel des 1. FC Magdeburg am Sonntag soll die wichtige Verkehrsader aber wieder frei sein.