In Magdeburg hat der Abriss der maroden Fußgängerbrücke am Petriförder begonnen. Eine Reporterin von MDR SACHSEN-ANHALT berichtete am Donnerstagabend, dass die Bagger angefangen hätten, an der Brücke zu "knabbern". Wegen der Abrissarbeiten ist das darunter verlaufende Schleinufer gesperrt.

Bildrechte: MDR/Fabienne von der Eltz