Nach Abriss der Brücke am Petriförder Schleinufer in Magdeburg wieder freigegeben

17. Mai 2025, 16:13 Uhr

Die knabbernden Bagger haben ganze Arbeit geleistet: Die gesperrte Brücke am Petriförder in Magdeburg ist abgerissen. Das marode Bauwerk führt über eine wichtige Straße in der Landeshauptstadt. Das Schleinufer ist seit Sonnabendnachmittag nun wieder freigegeben, pünktlich zum letzten Saison-Heimspiel des 1. FC Magdeburg.