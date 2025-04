Erst in der vergangenen Woche waren am 3. und 4. April in Magdeburg weitere 27 Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern nach Angaben der Stadt an das Schicksal der Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Anlässlich der Verlegung des 800. Stolpersteins für Wilhelm Kronheim sprach Oberbürgermeisterin Simone Borris ein Gedenkwort.



Kronheim war Kaufmann und einer der Repräsentanten der Vertretung der jüdischen Gemeinde in Magdeburg. Für seine Frau Anna und den gemeinsamen Sohn Heinz Karl sind ebenfalls an der Stelle Stolpersteine verlegt worden. Borris teilte mit: "Jener zu gedenken, die inmitten unserer Stadtgesellschaft mit Unrecht behandelt wurden und enormer Gewalt ausgesetzt waren, ist heute Teil unserer bürgerschaftlichen Moral in Magdeburg." Sie danke der AG Stolpersteine für ihr zivilgesellschaftliches Engagement und für die nicht abnehmende Spendenbereitschaft, die diese Stolperstein-Aktion erst möglich mache, zeige, wie wichtig den Magdeburgerinnen und Magdeburger diese vielen persönlichen Zeichen der Verantwortung und Versöhnung seien.