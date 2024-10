An einer Schule in Magdeburg hat die Polizei möglicherweise eine Gewalttat verhindert. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, stoppten Beamte am Donnerstag einen 15 Jahre alten Schüler auf seinem Weg in eine Berufsschule in der Salzmannstraße. Der Jugendliche soll zuvor angekündigt haben, einen Mitschüler mit einem Messer verletzen zu wollen.