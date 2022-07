In Magdeburg hat die Polizei nach einem Flächenbrand am Mittwochabend den mutmaßlichen Brandstifter direkt festgenommen. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagmorgen sagte, war die Feuerwehr kurz vor 20 Uhr ins Gewerbegebiet Nord ausgerückt. Vor Ort kam den Einsatzkräften ein Mann mit verkohlter Kleidung und rußgeschwärzter Haut entgegen.