Beschluss im Stadtrat Magdeburg soll Herrmann-Gieseler-Halle verkaufen

13. September 2024, 13:58 Uhr

Die Herrmann-Gieseler-Halle in Magdeburg soll verkauft werden. Der Stadtrat hat am Donnerstag über die Zukunft der früheren Halle des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg entschieden. Das AMO-Kulturhaus soll dagegen in städtischer Hand bleiben. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) sagte, die Stadt müsse Prioritäten setzen.