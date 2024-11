Innenstadt entlasten Sanierung am Alten Markt in Magdeburg auf 2026 verschoben

08. November 2024, 15:39 Uhr

Die Sanierung der Gleisanlagen und Haltestellen am Alten Markt in Magdeburg wird auf das Jahr 2026 verschoben, um den innerstädtischen Handel zu entlasten. Das ist ein Kompromiss zwischen der Stadt, den Verkehrsbetrieben und der IG Innenstadt. Die Händler sollen sich so von den wirtschaftlichen Belastungen erholen können. Notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur werden bis 2025 durchgeführt, die letzte Sanierung der Gleisanlagen liegt 30 Jahre zurück.