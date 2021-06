Das mindestens stadtbekannte Sprayer-Team von Strichcode hat in Magdeburg schon einige Wände und Mauern gestaltet. Dazu gehören zum Beispiel der Verlauf der Elbe als Graffiti am Schleinufer oder der blau gehaltene MAGDEBURG-Schriftzug im Allee-Center. Derzeit arbeiten sie an einem neuen Projekt in der Neuen Neustadt, genannt "Das mutige Inge".