Wegen anhaltend trockener Wiesen in den Parks und Grünanlagen ist in Magdeburg das Grillen auf den öffentlichen Grillwiesen und Grillplätzen ab sofort vorübergehend untersagt. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Das Verbot gelte bis zu den nächsten ergiebigen Niederschlägen. In Magdeburg gilt derzeit Waldbrandgefahrenstufe 3 von 5. Erst nach einer Neueinstufung soll das Grillverbot wieder aufgehoben werden.