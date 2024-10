Mit der Inszenierung von "Das Leben ein Traum" begann 2022 eine Kooperation zwischen Theater und Universität Magdeburg zum Thema KI auf der Bühne.

Das neu gegründete "Institut für Künstliche Intelligenz und Bühne" will im Rahmen einer künstlerisch-wissenschaftlichen Veranstaltungsreihe das Verhältnis von KI und Kunst weiter beleuchten.

Chefdramaturg Bastian Lomsché will sowohl die Risiken als auch die Chancen des Einsatzes von KI in den Blick nehmen.

Was hat Künstliche Intelligenz auf der Bühne zu suchen? Wie wird sie das Theater verändern? Für Bastian Lomsché, dramaturgischer Leiter des Schauspiel Mageburg, ist das ein Thema, das man ohne Angst betrachten, wissenschaftlich erörtern und praktisch ausprobieren sollte. Zu diesem Zweck hat das Schauspiel zusammen mit der Otto-von Guericke-Universität jetzt das Institut für "Künstliche Intelligenz und Bühne" (IKIB) ins Leben gerufen und zur Gründungsfeier am 8. Oktober ins Theater geladen.

Bildrechte: Kerstin Schomburg

Die Kooperation begann vor zwei Jahren mit "Das Leben ein Traum", erinnert Lomsché im Gespräch mit MDR KULTUR. Das Thema KI habe ihn im Rahmen der Produktion zunächst rein inhaltlich interessiert. Es ging bei der Übertragung des barocken Stückes von Calderón um die Frage, wie ein allwissender Herrscher aussehen könne. So entstand die Idee eines "humanoiden Roboters". Die Universität habe dann "wissenschaftlichen Beistand" geliefert.

Die künstlerisch-wissenschaftliche Kooperation wurde anschließend mit "Katzengold Futureshock" und dem "Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik" –kurz: "felicia" fortgesetzt. Das IKIB ist nun der nächste Schritt. Geplant sind laut Lomsché zunächst mehrere über die Spielzeit verteilte Veranstaltungen mit Expertinnen aus allen möglichen Bereichen.

Wenn Chatbots sich selbst aufs Glatteis führen

Unter anderem soll erörtert werden, wie die Technologie den Bühnenraum bereits jetzt verändert, aber auch, welche "groben" und "teilweise sehr witzigen Fehler" die KI produziert. Zum Teil fingen "die Chatbots jetzt mittlerweile schon an", so Lomsché, "sich selber zu vergiften, weil sie so viel Material produzieren und auch so viel Nonsens produzieren, der gleichzeitig wieder benutzt wird, um daraus zu lernen, so dass sie sich quasi selber aufs Glatteis führen."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Wie Theater und Wissenschaft voneinander profitieren

Lomsché ist überzeugt, dass beide Bereiche, Wissenschaft und Kunst, voneinander profitieren können. Am Theater könne der Einsatz von KI mit der Universität als Partner besser verstanden werden, schließlich sei man eher mit "gefählichem Halbwissen beschlagen". Umgekehrt profitiere die Wissenschaft vom Theater, weil es ein anderes Publikum habe und es mit anderen Mitteln ansprechen könne. Generell soll es darum gehen, das Nachdenken und das Sprechen über künstliche Intelligenz gemeinsam weiter voranzutreiben.

Bildrechte: imago/Ikon Images

Angst davor, dass die KI irgendwann die Kunst übernehmen könne und ganz real Jobs wegfahlen, gäbe es am Theater zwar auch, besätigt der Chefdramaturg. Einige Gefahren der Technik könnten gerade auf der Bühne auch gut gezeigt und thematisiert werden, etwa wie die KI Stimmen "klont". Auf der anderen Seite bieten sich aus seiner Sicht auch Chancen. Hilfestellungen wie VR-Brillen oder Textübersetzungen per Ohrknopf könnten zum Beispiel das Problem der Untertitel in der Oper lösen, Texte in andere Sprachen übersetzen oder Menschen mit Sehbeeinträchtigungen helfen.

"So kann es auch sein, dass künstliche Intelligenz unser Theater-Erlebnis verändern wird", formuliert es Lomsché neutral. Im Theater, glaubt er, sei man ein Stück weit "noch gefeit" davor, von der KI ersetzt zu werden: "Niemand will einen Roboter auf der Bühne stehen sehen. Und am Ende des Tages wird immer die Frage sein: Wollen wir das jetzt in der perfektesten Art und Weise alles erleben? Oder interessiert uns eben gerade das Menschliche?"