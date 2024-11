Am Dienstag war Grundsteinlegung für den Neubau der Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt" in Magdeburg. Rund 70 Millionen Euro investiert die Stadt nach eigenen Angaben in den künftigen Gebäudekomplex östlich des Universitätsplatzes. Nach Fertigstellung werden insgesamt rund 1.400 Schülerinnen und Schuler an der Schule unterrichtet, so der zukünftige Direktor Eik Ruddat bei der Grundsteinlegung im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Bildrechte: MDR/Sören Thümler